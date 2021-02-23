Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК внес изменения в закон по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Февраля 2021, 16:16
Президент РК внес изменения в закон по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты Сената во втором чтении одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море».

Президент Казахстана   Акорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области