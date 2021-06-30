Президент РК внес изменения в Закон по вопросам развития земельных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, 24 июня на пленарном заседании Сената Парламента депутаты палаты рассмотрели и приняли в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

Цель разработанного законопроекта – совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель.

Основные изменения и дополнения законопроекта: предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам права аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет, продление их на новый срок по истечении срока аренды, а также отчуждение права аренды земель сельскохозяйственного назначения среди землепользователей без выкупа у государства. При этом срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление органов земельных отношений является обязательным условием.

Также в документе учтены следующие задачи:

- возврат комитету по управлению земельными ресурсами функций государственного контроля за использованием и охраной земель от акиматов;

- запрет на изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель «садоводство» и «дачное строительство»;

- определение границ пастбищных угодий, необходимых в планах по управлению пастбищами с учетом местных условий в целях удовлетворения нужд населения;

- размещение сведений о предоставленных земельных участках сельскохозяйственного назначения в открытом доступе на интернет-ресурсе государственного земельного кадастра;

- продление срока действия моратория на предоставление земель сельскохозяйственного назначения казахстанцам в частную собственность до 31 декабря 2026 года.