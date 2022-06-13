13 Июня 2022 13:35

Президент РК внес изменения в правила вывоза иностранной валюты и золота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» от 14 марта. Дополнения опубликованы в газете «Казахстанская правда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В середине марта вышел запрет на вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, а также золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным банком РК и аффинированного золота свыше 100 грамм.

Теперь эти требования не распространяются:

- операции Национального банка РК, а также операции организаций, входящих в структуру Национального банка РК;

- вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и заявляемого под таможенную процедуру «реэкспорта» на основании документа об условиях переработки и акта государственного контроля;

- вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом Евразийского экономического союза, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена Евразийского экономического союза (на основании заключения об условиях переработки);

- вывоз банками второго уровня неплатежной и (или) негодной к обращению наличной иностранной валюты, осуществляемый на основании соответствующего договора с иностранным банком;

- иные случаи, определяемые отдельными актами Правительства Республики Казахстан.