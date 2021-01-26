Президент РК: Важно сохранить темпы подключения столицы  к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к акиму Нур-Султана, отметил важность сохранения темпов подключения к газу , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас очень важно сохранить темпы подключения к газу со стороны граждан. У нас есть информация, что частные дома имеют проблему подключения. Поскольку для них цена подключения составляет от 500 до 700 тысяч тенге в год. Вроде, как неподъемная сумма. Как Вы будете решать эту проблему, поскольку темпы газификации столицы замедляются?» - обратился Президент к акиму столицы.

По словам Алтая Кульгинова, удалось снизить цену на подключения газа.

«По газификации есть два вопроса, над которыми сейчас работаем. Первое - это то, что мы вошли в отопительный сезон и люди закупили уголь. Они ждут, пока израсходуют его. Но несмотря на это, мы газифицируем. Вопросы по цене были со стороны населения. Мы попросили подрядчиков снизить цену. Например, подрядчики раньше просили на подключение до 240 тысяч тенге. Сейчас мы попросили снизить до 150 тысячи. Они пошли навстречу. Касательно темпов - сбавлять не будем. Будем работать по плану», - пояснил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.