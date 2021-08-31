Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в сети Facebook.

«Завтра, 1 сентября в 11:00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

Выступление будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов», - написал Берик Уали.



