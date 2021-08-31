+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны

31 Августа 2021 17:26
Поделиться:
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в сети Facebook.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта Лидирующая роль транспортно-транзитного сектора: о реализации второго этапа программы «Нұрлы жол»

«Завтра, 1 сентября в 11:00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. В Послании Президент обнародует приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

Выступление будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов», - написал Берик Уали.



Напомним, 1 сентября 2021 года в 11:00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих Палат Парламента.
Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Послание Президента-2021  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Послание-2020: Что сделано для развития творческого и детского потенциала, массового спорта
Лидирующая роль транспортно-транзитного сектора: о реализации второго этапа программы «Нұрлы жол»
Популярное
1 Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
2 Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
3 С заморозков начнется сентябрь в СКО
4 Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
5 В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
6 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Читайте также
Ключевые составляющие Послания-2020 нацелены на принятие мер стратегического характера – эксперт
Воссоздание МЧС, концепция МСУ и выборы прямых акимов: как реализовано Послание Президента-2020
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
С заморозков начнется сентябрь в СКО
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив