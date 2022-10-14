Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Президент РК: В некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств
14 Октября 2022, 17:24

Президент РК: В некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для пресечения попыток посеять раздор профильным ведомствам и общественным организациям стран Центральной Азии и России необходимо наладить тесное сотрудничество и проводить разъяснительную работу. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет», - сказал Президент Казахстана в ходе саммита «Центральная Азия - Россия».

По словам Касым-Жомарта Токаева, для пресечения попыток посеять раздор и смуту профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.

«Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей», - добавил Глава государства.

«К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения которых ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества», - считает Президент Казахстана.

Фото: t.me/bort_01


Новости по теме
Глава государства принял вновь назначенных послов Казахстана
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Читайте также
Пешеход пострадал при ДТП в Петропавловске
Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Участок дороги «Астана-Петропавловск» закрыт из-за метели
Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу
Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
Из-за снега за сутки произошло 14 аварий в Петропавловске
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив