Президент РК: В 2023 году нам предстоит проделать масштабную работу

1 Января 2023, 00:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам предстоит проделать масштабную работу, реализовать множество планов, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам с новогодним поздравлением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы возлагаем большие надежды на наступающий 2023 год. Как вы хорошо знаете, в мире складывается очень сложная ситуация. Несмотря на это, мы верим, что следующий год будет успешным и плодотворным для нашей страны. Нам предстоит проделать масштабную работу, реализовать множество планов. Главная задача – укрепление нашей государственности и повышение благосостояния народа. Как Президент, я приложу все усилия для достижения поставленных целей», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в новом году будут проведены важные мероприятия, которые будут способствовать укреплению национального самосознания.

«Несомненно, сплотившись и работая вместе, мы добьемся больших успехов в новом году. Глубоко убежден в этом. Несмотря на все трудности уходящего года, мы все же с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, грядущий 2023 год будет годом возможностей и новых свершений. Путь будет непростым. Но нам нужно идти вперед к достижению поставленных целей, отбросив все сомнения и опасения. Дорогу осилит идущий. Наш народ говорит: «Изобилие и процветание в том доме, где есть добро». Поэтому пусть новый год наполнит наши сердца добротой и теплотой друг к другу. Самое главное – нам нужно усердно трудиться на благо процветания Казахстана. Пусть новый год станет благословенным для нашего народа! Пусть каждый дом наполнится счастьем и радостью! Желаю всем крепкого здоровья и успехов! С Новым годом!» - обратился к казахстанцам Касым-Жомарт Токаев.