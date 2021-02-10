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Президент РК: Уверен, что совместная космическая программа Казахстана и ОАЭ на космодроме «Байконур» станет успешной

10 Февраля 2021, 18:25
Президент РК: Уверен, что совместная космическая программа Казахстана и ОАЭ на космодроме «Байконур» станет успешной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Наследного принца Абу Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с грандиозным достижением Объединенных Арабских Эмиратов в области освоения космоса.

Президент в своей телеграмме отметил, что выход на орбиту Марса спутника «Аль-Амал», запущенного в июле прошлого года, свидетельствует о достижении мирового успеха и вхождении ОАЭ в число государств, добившихся самых высоких результатов в освоении космоса.

«Желаю, чтобы Ваша страна, имеющая прочный политический и экономический авторитет в исламском и арабском мире, а также широко признанное региональное и глобальное лидерство, продолжала под Вашим руководством свое стремительное развитие. Уверен, что совместная космическая программа Казахстана и Эмиратов на всемирно известном космодроме «Байконур» станет успешной. Мы всегда готовы приложить усилия для проведения совместных научных исследований в данной сфере», – говорится в телеграмме.

Глава государства также пожелал шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахаяну успехов на ответственном посту, а братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – процветания и благополучия.


Президент Казахстана   Освоение космоса   Акорда   Арабские эмираты  
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