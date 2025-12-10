Президент РК утвердил ратификацию Протокола по проблемам воды и здоровья

Текст Закона публикуется в печати.

Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года направлен на защиту здоровья населения за счет рационального управления водными ресурсами и предотвращения заболеваний, связанных с водой.

Протокол предусматривает:

установление конкретных показателей по водоснабжению, санитарии и здравоохранению;

развитие систем надзора за болезнями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;

разработку планов реагирования в чрезвычайных ситуациях;

усиление взаимодействия между ведомствами, отвечающими за качество воды;

вовлечение населения в принятие решений и повышение информированности;

развитие международного сотрудничества в водной сфере.

Присоединение к Протоколу позволит Казахстану внедрять лучшие мировые практики в области водной безопасности. Страна получит доступ к современным технологиям и методам очистки и доставки питьевой воды, переработки и повторного использования сточных вод, а также сможет участвовать в создании систем мониторинга и раннего предупреждения.