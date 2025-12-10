РУ
    Президент РК утвердил ратификацию Протокола по проблемам воды и здоровья

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент РК подписал Закон
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года направлен на защиту здоровья населения за счет рационального управления водными ресурсами и предотвращения заболеваний, связанных с водой.

    Протокол предусматривает:

    • установление конкретных показателей по водоснабжению, санитарии и здравоохранению;
    • развитие систем надзора за болезнями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;
    • разработку планов реагирования в чрезвычайных ситуациях;
    • усиление взаимодействия между ведомствами, отвечающими за качество воды;
    • вовлечение населения в принятие решений и повышение информированности;
    • развитие международного сотрудничества в водной сфере.

    Присоединение к Протоколу позволит Казахстану внедрять лучшие мировые практики в области водной безопасности. Страна получит доступ к современным технологиям и методам очистки и доставки питьевой воды, переработки и повторного использования сточных вод, а также сможет участвовать в создании систем мониторинга и раннего предупреждения.

