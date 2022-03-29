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Президент РК утвердил общенациональный план мероприятий по реализации Послания

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Марта 2022, 17:31
Президент РК утвердил общенациональный план мероприятий по реализации Послания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» (далее – Общенациональный план).

2. Правительству Республики Казахстан:

1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»;

2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

№ 847

Президент Казахстана   Акорда   Послание Президента РК-2022  
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