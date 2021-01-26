Президент РК: Устойчивость финансового сектора - определяющий фактор развития экономики
«Второй источник инвестиции, восстановления экономики – кредиты банков и фондовый рынок. Однако он также хромает. Устойчивое снижение инфляции, стабилизация инфляционных и девальвационных ожиданий является важным условием для смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому Правительству и Национальному банку следует вернуть инфляцию в целевой коридор в 4,6 % к 2022 году и снизить ее до 3-4% в 2025 году. Теперь эту задачу надо выполнить. Устойчивость финансового сектора является определяющим фактором развития экономики», - отметил Президент.
Глава государства в этой связи поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить контроль за неукоснительным исполнением банками и их акционерами индивидуальных планов мероприятий.
Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.