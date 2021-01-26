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    16:26, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Президент РК: Устойчивость финансового сектора - определяющий фактор развития экономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Устойчивость финансового сектора является определяющим фактором развития экономики. Такое мнение высказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второй источник инвестиции, восстановления экономики – кредиты банков и фондовый рынок. Однако он также хромает. Устойчивое снижение инфляции, стабилизация инфляционных и девальвационных ожиданий является важным условием для смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому Правительству и Национальному банку следует вернуть инфляцию в целевой коридор в 4,6 % к 2022 году и снизить ее до 3-4% в 2025 году. Теперь эту задачу надо выполнить. Устойчивость финансового сектора является определяющим фактором развития экономики», - отметил Президент.

    Глава государства в этой связи поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить контроль за неукоснительным исполнением банками и их акционерами индивидуальных планов мероприятий.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.


    Теги:
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