Президент РК: Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю Премьер-Министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря об эффективной налоговой политике, Глава государства указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.

«Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина – 40 % ВВП, Россия – 35,4 %, Кыргызстан – 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы – 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов», – отметил Президент.