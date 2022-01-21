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Президент РК: Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути»

21 Января 2022 16:17
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Президент РК: Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уплата налогов крупнейшими компаниями – это «песня печальная по своей сути». У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю Премьер-Министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря об эффективной налоговой политике, Глава государства указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.

«Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина – 40 % ВВП, Россия – 35,4 %, Кыргызстан – 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы – 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов», – отметил Президент.

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#Президент Казахстана   #Совещание Главы государства с представителями бизнеса  
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Автор:

Серик Сабеков

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