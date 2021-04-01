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    17:08, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент РК указал на увеличение количества авиапассажиров без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на увеличение доли лиц, прибывающих в Казахстан без ПЦР-справок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 года доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

    Президент в ходе совещания также заявил, что страна может столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Транспорт
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