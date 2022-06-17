17 Июня 2022 20:13

Президент РК: Углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для Казахстана - крайне важная задача

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики нашего региона. Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 21 млрд долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей. Актуальны не только политические моменты. Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры. Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете, формированию новых возможностей для роста глобальной экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.