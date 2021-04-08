РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент РК убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему Президент Казахстана привился российской вакциной против коронавируса, ответил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ»

    «В социальных сетях наши граждане задаются вопросом: почему ранее Глава государства выразил намерение получить казахстанскую вакцину, однако, не дождавшись ее, привился «Спутником-V».

    Со всей ответственностью заявляю, что Президент всегда поддерживает отечественное производство. Он привился вакциной, произведенной в Караганде, и полностью доверяет нашим ученым. После запуска производства казахстанской вакцины он планирует посетить с рабочим визитом Жамбылскую область и лично ознакомиться с работой предприятия. Следующей вакциной от коронавируса, которую намерен получить Глава государства, будет отечественный препарат.

    Президент убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует», - написал Берик Уали.

    Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!