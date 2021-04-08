Президент РК убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует
«В социальных сетях наши граждане задаются вопросом: почему ранее Глава государства выразил намерение получить казахстанскую вакцину, однако, не дождавшись ее, привился «Спутником-V».
Со всей ответственностью заявляю, что Президент всегда поддерживает отечественное производство. Он привился вакциной, произведенной в Караганде, и полностью доверяет нашим ученым. После запуска производства казахстанской вакцины он планирует посетить с рабочим визитом Жамбылскую область и лично ознакомиться с работой предприятия. Следующей вакциной от коронавируса, которую намерен получить Глава государства, будет отечественный препарат.
Президент убежден, что альтернативы вакцинации населения не существует», - написал Берик Уали.
Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.