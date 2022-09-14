Президент РК: Требуется переосмысление роли духовных лидеров в глобальных процессах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы хотим, чтобы международная торговля, инвестиции, партнерство также были укреплены. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим, чтобы международная торговля, инвестиции, партнерство - также были укреплены. Что касается энергии и добывающих отраслей экономики, мы делаем акцент на повышение доли возобновляемых источников энергии. Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют также переосмысления и понимания роли духовных лидеров в глобальных процессах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz











