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    11:51, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК: Требуется переосмысление роли духовных лидеров в глобальных процессах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы хотим, чтобы международная торговля, инвестиции, партнерство также были укреплены. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы хотим, чтобы международная торговля, инвестиции, партнерство - также были укреплены. Что касается энергии и добывающих отраслей экономики, мы делаем акцент на повышение доли возобновляемых источников энергии. Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют также переосмысления и понимания роли духовных лидеров в глобальных процессах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: akorda.kz





    Теги:
    Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий Главная Президент
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