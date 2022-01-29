Президент РК сравнил узбекских и казахстанских олигархов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался о казахстанских олигархах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Другое дело, что эта резолюция (Европарламента) продиктована лоббистами. Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные большие деньги в нашей стране. И сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу: чем хуже, тем лучше», - прокомментировал Глава государства.

В эксклюзивном интервью Президент также высказался об узбекских и казахстанских олигархах.

«В этом плане, сравнивая богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами Узбекистана, они приезжают на свою историческую родину и просят Президента Узбекистана дать им поручения, что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать: и строят больницы, инфраструктуру за свои личные средства. В этом большая разница между узбекскими, так называемыми олигархами, и нашими олигархами, которые или здесь или тем более за границей, атакуют свою страну», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



