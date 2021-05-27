Президент РК: Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать не следует

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли отметил, что фобии относительно атомной энергетики неуместны и поручил проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан, передает МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно. «Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует», – подчеркнул Президент.

Президент РК поставил задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.







