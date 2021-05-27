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    19:50, 26 Май 2021 | GMT +6

    Президент РК: Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать не следует

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли отметил, что фобии относительно атомной энергетики неуместны и поручил проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан, передает МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением специалистов, которые считают, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику преждевременно и ошибочно. «Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует», – подчеркнул Президент.

    Президент РК поставил задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году.

    Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.




    Теги:
    Президент Президент Казахстана Экология Энергетика Общество
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