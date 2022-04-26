Президент РК сложил с себя полномочия председателя партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже говорил, что уволюсь с должности председателя партии и выйду из рядов организации. Пришло время осуществить это предписание. С сегодняшнего дня я, как глава партии «AMANAT», решил прекратить свои полномочия и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. В этой связи хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю признательность за то, что вы доверили бразды правления партии», - сообщил Касым-Жомарт Токаев выступая на внеочередном XXIII Съезде партии «AMANAT».

Ранее сообщалось, что в онлайн-формате начал свою работу внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT». На съезде принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «ADAL» к партии «AMANAT».