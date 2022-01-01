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Президент РК: Следующий год следует объявить Годом детей

1 Января 2022 00:41
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Президент РК: Следующий год следует объявить Годом детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего новогоднего обращения сказал, что следующий год следует объявить Годом детей, передает МИА «Казинформ».

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Глава государства отметил, что гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача.

«Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства.

Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей.

Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства.

Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», - сказал Президент РК.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым 2022-м годом.

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#Президент Казахстана   #Общество   #Новый год  
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