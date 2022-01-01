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Президент РК: Следующий год следует объявить Годом детей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего новогоднего обращения сказал, что следующий год следует объявить Годом детей, передает МИА «Казинформ».
Глава государства отметил, что гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача.
«Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства.
Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей.
Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства.
Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача», - сказал Президент РК.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым 2022-м годом.
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