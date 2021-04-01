Президент РК: Сформировать общее культурно-просветительское пространство можно через создание фонда «Великие тюрки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Главам государств за принятое предложение Казахстана об участии в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Мы планировали организовать эту встречу в священном для всех нас Туркестане. Однако из-за сложной ситуации с пандемией было принято решение провести саммит в онлайн-формате. Я надеюсь, что после завершения эпидемии мы сможем встретиться лицом к лицу. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех вас с Наурызом. Это особый праздник всех тюркских народов. Желаю процветания братским странам», - подчеркнул Президент Казахстана.

В своем выступлении Глава государства отметил, что для всех тюркских народов Туркестан является землей отцов, благословенным местом и родным очагом. Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и распространили тюрко-исламскую культуру в мире.

«Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном. Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом «Туркестан – духовная столица тюркского мира», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева город Туркестан кардинально преобразился и приобрел новый облик.

Президент Казахстана особо отметил, что несмотря на то, что весь мир борется с беспрецедентными вызовами сотрудничество тюркоязычных государств не замедлилось. Между тем в этот сложный период государствам нужно совместно искать новые импульсы для укрепления отношений.

По словам Касым-Жомарта Токаева, единственно верным способом остановить пандемию является массовая вакцинация граждан. Исходя из общих интересов, Президент полагает важным поддерживать друг друга и обмениваться опытом.

По его мнению, в борьбе с пандемией международное сообщество действовало разрозненно. Из-за противоречий между крупными странами начались так называемые «вакцинные войны». В этих непростых обстоятельствах Организация Объединенных Наций также не смогла использовать свой потенциал.

Особую актуальность в текущей ситуации приобретают проблемы здравоохранения и биобезопасности.

«На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. Уверен, вы поддержите эту идею. Несомненно, в перспективе Агентство будет способствовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях«, - считает Глава государства.

Пандемия вызвала невиданный ранее экономический кризис, который привел к уменьшению взаимного товарооборота. В прошлом году объем торговли между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета составил около 7 миллиардов долларов. Это на 11,2 % ниже показателей, которые были до пандемии.

«Одна из главных задач для наших стран – увеличение товарооборота. В этой связи хотел бы отметить широкие инвестиционные и торгово-экономические возможности Туркестана, исторически расположенного на перекрестке путей. Учитывая его обширную ресурсную базу, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестанском регионе «Специальную экономическую зону», объединяющую тюркские страны», - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что водно-энергетическая сфера также является неотъемлемой частью отношений тюркоязычных стран. Водный вопрос в регионе имеет очень важное значение и может вызвать серьезные проблемы. Эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов – залог стабильности и процветания региона. Президент Казахстана выразил готовность совместно с соседними государствами реализовать проекты по строительству гидросооружений.

Глава государства призвал участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля. Он полагает, что в век быстрого развития технологий данный шаг будет содействовать инновационному развитию и укрепит конкурентоспособность наших стран. Казахстан готов к взаимному обмену опытом внедрения электронного правительства, передовых технологий и цифровых решений, которые широко используются в банковском секторе и финансовой системе.

Также в выступлении отмечена необходимость ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Это первый совместный финансовый институт тюркоязычных государств.

«После того, как все государства-члены проработают данную инициативу, предлагаю разместить его штаб-квартиру в Международном финансовом центре «Астана». МФЦА – площадка, которая соединяет лучший опыт финансовых институтов международного уровня и современные инструменты. Здесь широко используются исламский банкинг и исламские облигации (сукук). Центр открывает большие возможности для привлечения объемных инвестиций в тюркские страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудничество в образовательной сфере – основной фактор успеха партнерства в будущем. Президент Казахстана считает важным сформировать общее культурно-просветительское пространство. По его мнению, эту инициативу можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки». Он будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации. Глава государства сообщил о готовности выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Эти гранты получат название «стипендия имени Ясауи».

Говоря об актуальности гуманитарного и академического взаимодействия в современном мире, Касым-Жомарт Токаев отметил, что город Туркестан, фундамент которого был заложен в средние века, с точки зрения археологии и науки в целом еще до конца не изучен.

«Очень важно, чтобы ТЮРКСОЙ и Тюркская академия уделяли особое внимание проведению археологических исследований в Туркестанском регионе. Кроме того, будет хорошо, если мы построим в Туркестане общий архитектурный объект, символизирующий дружбу и единство тюркских народов», – заявил Президент.

Глава государства считает, что в целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета его трансформация в полноценную организацию – требование времени. Президент предложил внести и утвердить данную инициативу в Туркестанской декларации, которая будет принята по итогам сегодняшнего саммита.

«Для всех очевидно, что значение тюркского мира в современной международной политике возросло. Есть все основания полагать, что сотрудничество в рамках Тюркского совета имеет большие перспективы. Мы должны высказывать свою позицию по региональным и глобальным вопросам. И наш голос должен быть сильным и ясным», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

На саммите выступили Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Почетный председатель Совета Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев.

По итогам неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств была принята Туркестанская декларация.



