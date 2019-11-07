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Президент РК: СЭЗ в Северном Казахстане даст импульс развитию кооперационных связей

7 Ноября 2019 20:45
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Президент РК: СЭЗ в Северном Казахстане даст импульс развитию кооперационных связей

ОМСК. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества Президент РК отметил значение дальнейшего развития совместных казахстанско-российских производств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства отметил, что принятая в этом году Программа совместных действий в области производственной кооперации придала заметный импульс развитию сотрудничества в этой сфере. В октябре был запущен первый проект Программы – производство тракторов «Кировец» на Костанайском тракторном заводе мощностью до 500 тракторов в год.

«Необходимо и далее активно продвигать сотрудничество по производству продукции высокого передела с использованием новейших технологий. К примеру, в приграничных Павлодарской и Атырауской областях имеются все условия для работы российских предприятий по развитию алюминиевого и нефтехимического кластеров соответственно. В этом году я одобрил создание СЭЗ в Северо-Казахстанской области. Думаю, это даст еще один импульс развитию кооперационных связей. И в первую очередь с принимающей нас сегодня Омской областью», - сказал Глава государства.

Затронул Касым-Жомарт Токаев и вопрос совместного выхода на рынки третьих стран.

«Думаю, на уровне глав государств, правительств мы сможем создать базовые условия через расширение сети договоров о зоне свободной торговли, например, с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и другими странами. Теперь нужны предметные усилия на уровне отраслевых министерств, регионов и институтов развития для поддержки экспорта. Наши эксперты должны представить развернутые предложения по этому вопросу», - отметил Президент РК.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика, Россия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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