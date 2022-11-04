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Президент РК сегодня проведет встречу с главами иностранных дипмиссий

4 Ноября 2022, 11:18
Президент РК сегодня проведет встречу с главами иностранных дипмиссий
4 Ноября 2022, 11:18

Президент РК сегодня проведет встречу с главами иностранных дипмиссий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в резиденции «Акорда» Президент РК Касым-Жомарт Токаев проведет традиционную встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».


Фото: t.me/bort_01

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