Президент РК сегодня проведет встречу с главами иностранных дипмиссий

4 Ноября 2022, 11:18

4 Ноября 2022, 11:18

Президент РК сегодня проведет встречу с главами иностранных дипмиссий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в резиденции «Акорда» Президент РК Касым-Жомарт Токаев проведет традиционную встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Фото: t.me/bort_01