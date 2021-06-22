Президент РК сделал ряд назначений в армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК подписал Распоряжения о назначении командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан и командующего войсками регионального командования «Астана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»;

Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен командующим войсками регионального командования «Астана».

Кроме того, Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.