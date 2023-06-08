Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК сделал мягкое предостережение на Международном форуме Астана

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Июня 2023, 11:54
Президент РК сделал мягкое предостережение на Международном форуме Астана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал участникам Международного форума Астана плодотворных дискуссий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я с оптимизмом ожидаю, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней смогут продвинуть нас к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству. Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс. Я желаю положительных результатов для каждого из вас и для этого Форума. Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам Форума.


Президент Казахстана   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену