Президент РК: Санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем
«Природные катаклизмы за последние несколько десятилетий, в основном связанные с изменением климата и их последствия - оцениваются, примерно, в 3 триллиона долларов США. К сожалению, недоверие, напряженности и конфликты вернулись в международные взаимоотношения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также пояснил, на что нужно полагаться в этих вопросах.
«На что мы можем полагаться для того, чтобы бороться с сегодняшними вызовами? История дает только один ответ – добрая воля, диалог, сотрудничество. Нет каких-либо других альтернатив успеха. Казахстан всегда выступал за то, чтобы разногласия урегулировались за столом переговоров в духе устава ООН. Санкции, угроза санкций и использование силы, никогда не приведет к решению проблем», - подчеркнул К. Токаев.
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