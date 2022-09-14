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    11:12, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК: Санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К сожалению, недоверие, напряженности и конфликты вернулись в международные взаимоотношения. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Природные катаклизмы за последние несколько десятилетий, в основном связанные с изменением климата и их последствия - оцениваются, примерно, в 3 триллиона долларов США. К сожалению, недоверие, напряженности и конфликты вернулись в международные взаимоотношения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также пояснил, на что нужно полагаться в этих вопросах.

    «На что мы можем полагаться для того, чтобы бороться с сегодняшними вызовами? История дает только один ответ – добрая воля, диалог, сотрудничество. Нет каких-либо других альтернатив успеха. Казахстан всегда выступал за то, чтобы разногласия урегулировались за столом переговоров в духе устава ООН. Санкции, угроза санкций и использование силы, никогда не приведет к решению проблем», - подчеркнул К. Токаев.



    Фото: t.me/bort_01




    Теги:
    Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий для mail.ru Президент
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