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Президент РК: С сегодняшнего дня как Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Января 2022, 19:29
Президент РК: С сегодняшнего дня как Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил, что как Глава государства и с сегодняшнего дня Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко.

«Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера.

Как Президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны.

Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как Глава государства и с сегодняшнего дня Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь.

Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом», - сказал Президент РК.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана.

Президент Казахстана   Акорда   Политика   Совбез РК  
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