Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Президент РК ратифицировал Соглашение о Тюркской академии
3 Мая 2022 18:09
Президент РК ратифицировал Соглашение о Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».

В документе прописано регламентирование порядка взаимодействия между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией. Соглашение предусматривает определение статуса, привилегий, иммунитета, правосубъектности, правоспособности, использования недвижимости и правового статуса персонала Тюркской академии в период деятельности в Республике Казахстан.


Читайте также
Государственный визит Президента РК в Турцию запланирован на 10-11 мая
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Глава государства подписал закон по вопросам защиты прав ребенка
Президент РК поручил продолжить совершенствование системы отбора на госслужбу
Касым-Жомарт Токаев планирует совершить визит в Венгрию
Касым-Жомарт Токаев возложит венок к монументу Отан қорғаушылар
Актера Олега Ли наградили орденом Барыс второй степени
Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина - Президент РК
Популярное
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области
Рестораны закрыли в Пекине из-за вспышки коронавируса
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Ночные заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 мая
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске
Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде
Архив