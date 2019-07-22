Президент РК рассказал о своем отношении к ограничению Интернета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем отношении к вопросу ограничения или отключения Интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный российский журналист Алексей Пивоваров в документальном фильме «Президент 2.0» спросил у Главы государства, как он относится к вопросу контроля и ограничения Интернета.

«Сложный вопрос, но замкнуться как улитка невозможно в современном мире. Все равно найдут обходные пути и выйдут на большую Сеть. Другое дело, что нужно иметь свою правду, как говорится, уметь доносить ее через те же социальные сети. Вот Twitter для меня - это личное телеграфное агентство, зачем мне вызывать журналистов, давать интервью, что-то объяснять, когда есть Twitter. Instagram очень хорошо пошел. До Президентства я не вел Instagram, мне посоветовали, не буду скрывать, завести страничку там», - добавил Глава государства.