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Президент РК рассказал о планах по написанию книги

17 Февраля 2022 21:38
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Президент РК рассказал о планах по написанию книги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по написанию книги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе интервью на телеканале «QAZAQSTAN» Президента РК спросили: «Еще один вопрос, касающийся Вашего творчества. Вы написали много книг, в основном о дипломатии, внешней политике. В их числе есть книга «Он делает историю», посвященная личности Елбасы. В сегодняшних реалиях Вы не сожалеете о том, что написали эту книгу? Есть ли у Вас в планах новые книги?».

На что Глава государства ответил, как говорят казахи: «Өткен іске өкінбе» («Не сожалей о прошлом»).

«Что касается книги о деятельности Первого Президента, то, как говорят казахи: «Өткен іске өкінбе» («Не сожалей о прошлом»). Я был свидетелем многих событий, поэтому решил рассказать об этом. Читатели дают высокую оценку моим книгам. Это не мое личное мнение. Например, студенты по-прежнему черпают необходимую информацию из этих книг. Если говорить о планах, то я веду дневник, в который записываю некоторые свои размышления. Возможно, он пригодится. В будущем я планирую написать большую книгу о нашей нынешней жизни», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Интервью Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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