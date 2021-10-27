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Президент РК раскритиковал работу вице-министров, ответственных за цифровизацию

Автор:  
Гульмира Байзакова
27 Октября 2021, 20:55
Президент РК раскритиковал работу вице-министров, ответственных за цифровизацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК в ходе заседания Комиссии по вопросам внедрения цифровизации подверг критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. Об этом передает МИА «Казинформ».

По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе.

В связи с этим Президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив Премьер-Министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Наряду с этим, Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что общестрановой «цифровой прыжок» невозможен без участия бизнес-сообщества, а конкурентоспособность компаний уже давно определяется уровнем их цифровизации.

«По оценке «Siemens», 80 % отечественных промышленных предприятий имеют крайне низкий уровень автоматизации – на уровне Индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху Индустрии 4.0. Это комплексный вызов, четкий и внятный ответ на который должен быть сформирован как с концептуальной, так и с практической точек зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь, в обрабатывающем секторе», – подчеркнул Глава государства.


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