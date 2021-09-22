Президент РК раскритиковал медлительность чиновников при оказании помощи фермерам

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев высказал свою позицию по проблеме засухи, приведшей к массовому падежу скота в регионе, передает МИА «Казинформ».

Глава государства раскритиковал медлительность чиновников при оказании помощи нуждающимся фермерам. По его словам, выделенные для стабилизации средства дошли до адресатов с опозданием из-за бесконечной бумажной волокиты в областном акимате и уполномоченном министерстве.

«Размер субсидий, выделяемых на бурение скважин, был сокращен с 80 % до 50 %. Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80 % объемы возмещения средств для Мангистауской и Кызылординской областей. Уполномоченное министерство должно внести научно обоснованные предложения по развитию сельского хозяйства в пустынных районах. Изучите передовой международный опыт, особенно опыт Израиля», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области.



