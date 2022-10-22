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Президент РК провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен в формате видеоконференции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Октября 2022, 19:28
Президент РК провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен в формате видеоконференции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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Фото: t.me/bort_01

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