Президент РК провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен в формате видеоконференции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференции провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Лидеры обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Фото: t.me/bort_01