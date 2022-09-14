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Президент РК провел встречу с представителями православной церкви

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Сентября 2022, 13:52
Президент РК провел встречу с представителями православной церкви

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи Глава государства поздравил митрополита Антония с назначением и отметил, что православие играет важную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана.

По его словам, православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение в нашем обществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

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Президент подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова особой благодарности за содействие в продвижении высоких целей Съезда и пожелания крепкого здоровья и душевных сил в его благородном служении.

В свою очередь представители православной церкви передали добрые пожелания Главе нашего государства от имени Патриарха Кирилла, а также его слова поддержки инициатив Казахстана.

Фото: akorda.kz





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