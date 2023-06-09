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Президент РК провел встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 13:51
Президент РК провел встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя Жельку Цвиянович, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за активное участие в работе Международного форума Астана.

Президент отметил, что ее визит в Казахстан открывает хорошие возможности для развития двусторонних отношений и реализации взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Боснию и Герцеговину в качестве перспективного торгово-экономического партнера в Юго-Восточной Европе и Балканском регионе.

Желька Цвиянович выразила благодарность за гостеприимство и теплый прием, а также приглашение участвовать в работе Международного форума Астана.

Она отметила важность проведения данного форума, в рамках которого прозвучали новые инициативы по вопросам международного сотрудничества и текущего состояния глобальной экономики.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Переговоры прошли в доверительном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. По итогам достигнута договоренность по активизации двустороннего сотрудничества.

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