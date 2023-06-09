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Президент РК провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 15:02
Президент РК провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Януша Войчеховского за участие в Международном форуме Астана в качестве спикера.

«Для меня стало приятной неожиданностью, что у Вас есть особая связь с нашей страной. Ваша мама проживала в Казахстане во время Второй мировой войны. Поэтому мы очень рады Вашему визиту. В Казахстане проживают представители польской диаспоры. У нас есть общие культурно-духовные связи. Такие известные личности, как Бенедикт Поляк, Адольф Янушкевич, Густав Зелинский, Александр Затаевич внесли значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана», – сказал Глава государства.

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В ходе беседы Президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским Союзом – крупнейшим торговым партнером Казахстана.

«Недавно в Кыргызстане мы провели встречу нового формата «Центральная Азия – Европейский Союз». До этого первая встреча состоялась в Астане. Нам следует продолжать поддерживать такой формат встреч на высоком уровне, чтобы продемонстрировать нашу приверженность и стремление к более тесным отношениям. В начале этого года мы отметили знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС. Я думаю, что у нас есть большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Еврокомиссара о проводимых в Казахстане реформах, а также о преобразованиях, способствующих развитию демократии, защите прав человека и верховенству закона.

Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам Главы государства, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов.

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В свою очередь Януш Войчеховский поблагодарил Президента Казахстана за оказанное гостеприимство.

«Спасибо, что упомянули о моих особых отношениях с Казахстаном. Моя мать прожила здесь шесть лет в период Второй мировой войны. Она с большой теплотой рассказывала о дружелюбности казахов к ним в это очень тяжелое время. Именно поэтому я испытываю особые симпатии к Казахстану. Поздравляю Вас с успешным проведением Международного форума Астана. Вы выступили с очень содержательной речью. Я полностью согласен с Вами, что нам нужно обозначить вызовы и вести диалог, чтобы найти решение этих проблем. Продовольственная безопасность является одной из серьезных вызовов глобального уровня», – сказал Еврокомиссар.

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Президент Казахстана   Евросоюз   Видео   Международный форум Астана  
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