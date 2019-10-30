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Президент РК провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

30 Октября 2019 16:32
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Президент РК провел встречи с членами Национального совета общественного доверия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей алматинской резиденции провел ряд встреч с членами Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе беседы с исполнительным директором Общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетовой обсуждались перспективы гражданского общества и взаимодействие правозащитных организаций с государственными органами.

Социолог, руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова поделилась своим видением дальнейшего развития концепции «слышащего государства». В частности, она рассказала о роли социологических исследований в реализации данной концепции.

Кроме того, на встрече были рассмотрены предложения по совершенствованию деятельности института Общественных советов, введению автономии вузов, внедрению медицинского страхования.

Президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда «Аспандау» Канат Нуров затронул вопросы проведения социально-экономической политики, развития института частной собственности и фондовых рынков.

Напомним, 17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года. Опубликован состав Национального совета, куда известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи. Национальный Совет возглавил Президент Республики Казахстан. П ринцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацсовет-2019,
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