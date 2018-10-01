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Президент РК провел встречи на полях казахстанско-европейского бизнес-форума

18 Октября 2018 17:59 143
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Президент РК провел встречи на полях казахстанско-европейского бизнес-форума

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем председателя правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным услугам группы компаний «Nest Investments HOLDINGS» Мехраном Эфтехаром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Ассоциации с Международным финансовым центром «Астана», в том числе привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций и финансовых институтов, повышение роли нашей страны в качестве международного центра деловой активности, а также пост-выставочное использование комплекса зданий «ЭКСПО-2017».

Ассоциация центров международной торговли (WTCA) является международной неполитической организацией, которая содействует развитию глобальной торговли и инвестиций. Всемирные торговые центры связаны между собой одной сетью, и в них традиционно базируются офисы таких крупнейших корпораций, как «Eni», «Лукойл», «Panasonic», «J.P.Morgan», «Bank of New York» и другие.

Встреча состоялась на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе.

Вчера Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). 

Сегодня в Королевском дворце прошла встреча Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом.

Напомним, Нурсултан Назарбаев встретился сегодня в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов. 

 

 

 

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Ключевые слова: Бельгия, Президент Казахстана,
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