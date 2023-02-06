Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

6 Февраля 2023, 21:02
Президент РК провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе телефонного разговора Глава государства выразил глубокие соболезнования Президенту Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в нескольких провинциях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан в экстренном порядке направляет спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах, а также готов оказать гуманитарную помощь братской стране.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


Фото: akorda.kz


Новости по теме
Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
Теги:
Читайте также
Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Казахстан ратифицировал соглашение о проверке распределения таможенных пошлин ЕАЭС
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей