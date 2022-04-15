РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Президент РК провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент и Наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

    Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.

    Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.

    Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Саудовская Аравия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!