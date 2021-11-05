Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные Стратегические командно-штабные военные учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководители государственных органов доложили Президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.

По итогам учений Глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.