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Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения

5 Ноября 2021 15:51
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Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные Стратегические командно-штабные военные учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Руководители государственных органов доложили Президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.

По итогам учений Глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.


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#Учения   #Президент Казахстана   #Акорда   #Армия   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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