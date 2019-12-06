Президент РК провел ряд встреч с представителями германского бизнеса

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В рамках программы второго дня официального визита в Германию Президент Казахстана продолжил начатую накануне серию встреч с руководителями немецких компаний. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Главной темой беседы Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором компании Baumann Gmbh Робертом Бауманном стала реализация инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса в Алматинской области. Предприниматель рассказал о том, как налаживал производство баранины в Казахстане, и поделился своими планами развития своего бизнеса.

Глава государства положительно оценил проект и отметил, что государственные структуры окажут ему необходимую поддержку.





«Ваша цель амбициозна – выращивать 750 тысяч голов в год. Как Глава государства, я очень позитивно отношусь к вашему проекту в Казахстане. Мы призываем вас идти вперед. Для разрешения возможных проблем у нас создана рабочая группа по сотрудничеству с немецким бизнесом, которую возглавил заместитель Премьер-Министра», – сказал Президент Казахстана.





Директор по развитию международного бизнеса компании Deutsche Bahn AG Нико Варбанофф и член правления по инфраструктуре Рональд Пофалла обсудили с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества в транспортной отрасли. Речь шла о повышении качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок в Казахстане, оказании инжиниринговых и консалтинговых услуг.





Глава государства также провел встречу с генеральным директором по внешним связям концерна Volksvagen AG Йенсом Ханефельдом. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в сфере инвестиций.

«Я приехал в Германию, чтобы проложить золотой мост между двумя странами. Нам нужны ваши инвестиции, ваше участие. Вчера мой месседж руководству Германии был ясным – мы хотим расширить присутствие немецких инвесторов в нашей экономике», - подчеркнул Президент Казахстана.



