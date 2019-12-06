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Президент РК провёл беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer

6 Декабря 2019 20:12
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Президент РК провёл беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел беседу с директором отдела внешних связей Института Fraunhofer Йенсом Нойгебауэром. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Cобеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования.

Касым-Жомарт Токаев отметил вклад института в модернизацию системы подготовки профессиональных кадров и внедрение системы дуального образования в Казахстане. По мнению Главы государства, наша страна заинтересована в применении опыта Германии в данной сфере.

Йенс Нойгебауэр подтвердил готовность Института Fraunhofer продолжить взаимодействие с Казахстаном.

Немецкий институт с 2008 года наладил тесные связи с промышленными предприятиями и учебными заведениями, расположенными в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Караганда и Усть-Каменогорск.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Образование, Германия,
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