11 Августа 2022 09:45

Президент РК проведет встречу с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции «Акорда» проведет встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с официальным визитом прибудет в Казахстан.

В ходе визита ожидаются также встречи с руководством МИД РК, Сената Парламента РК, представителями неправительственных организаций, молодежью, академическим сообществом, и страновой командой ООН.

Возглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Казахстане в период 11-12 августа.