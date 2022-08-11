Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Президент РК проведет встречу с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН
11 Августа 2022 09:45

Президент РК проведет встречу с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции «Акорда» проведет встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид с официальным визитом прибудет в Казахстан.

В ходе визита ожидаются также встречи с руководством МИД РК, Сената Парламента РК, представителями неправительственных организаций, молодежью, академическим сообществом, и страновой командой ООН.

Возглавляемая председателем Генеральной Ассамблеи ООН делегация будет находиться в Казахстане в период 11-12 августа.

Новости по теме
Назначен новый заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане
ООН поддерживает проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом
Читайте также
Назначен новый заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане
Комиссия рассмотрела 25 работ претендентов на госпремию имени Абая
ООН поддерживает проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом
Количество оправдательных приговоров по тяжким преступлениям увеличилось в 7 раз в РК
Десятки мигрантов пропали в результате кораблекрушения у берегов Греции
Президент внес дополнение в Указ о введении моратория на проверки
Глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив