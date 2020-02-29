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Президент РК прокомментировал смерть активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе

29 Февраля 2020 15:28
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Президент РК прокомментировал смерть активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал смерть активиста Дулата Агадила в следственном изоляторе Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды. Кем бы ни был покойный, каких бы взглядов ни придерживался, он, прежде всего, человек. Человеческая жизнь уникальна и бесценна. Все мы подчиняемся воле Всевышнего. Иманды болсын», - сказал Президент РК в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz.

Напомним, 25 февраля стало известно, что активист Дулат Агадил скончался в следственном изоляторе города Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что столичным департаментом полиции было начато досудебное расследование по факту смерти активиста Дулата Агадила. В прокуратуре Нур-Султана заявляли, что причина смерти Д. Агадила - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Позже в прокуратуре заявили, что исследование тела активиста проведено в присутствии брата покойного и адвоката.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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