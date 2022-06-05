Президент РК прокомментировал расследование январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президента РК Касым-Жомарта Токаева журналисты попросили поделиться своим видением касательно расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следствие проводится уполномоченными органами, проводится очень тщательно, детально. Все материалы, которые уже сейчас доступны, публикуются Генеральной прокуратурой, никаких секретов в отношении нашего общества или для нашего общества не имеется. Мы все делаем открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне. Поэтому необходимости приглашать международных экспертов нет, я так думаю. И эта работа будет продолжаться», - сказал Касым-Жомарт Токаев во Дворце школьников, после того, как проголосовал на референдуме.

Президент напомнил масштабы урона.

«Действительно, масштаб разрушений, который произвели бандиты и террористы, не может не ужасать, потому что 1600 служебных коммерческих зданий были повреждены, около 1000 единиц автотранспорта были сожжены, 3000 единиц оружия было похищено и, конечно же, много погибших, среди которых, кстати, есть бандиты и террористы. Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя, поэтому говорим о необходимости привлечения к ответственности всех без исключения людей, которые замешаны, будь это участие, соучастие или подстрекательство. И тем более, организация.

Сама операция против государства носила четко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы», - сказл К. Токаев.

Президент подчеркнул, что в 13 городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка.

«Сейчас 5,5 тысяч уголовных дел было возбуждено, 500 уголовных дел были направлены в суд. И я хотел бы обратить внимание, что лишь 23 человека привлечены к реальным срокам. То есть это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического случая. Как я уже сказал, мы уверены в том, что повторение рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли», - заключил К. Токаев.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства проголосовал на референдуме.