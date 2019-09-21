Президент РК произвел кадровые перестановки в армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил командующих Военно-воздушными силами и войсками РгК «Восток». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Топаев Нурболат Еркебаевич назначен командующим Военно-воздушными силами сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан; Жусупов Асан Куанышевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток», - сообщили в пресс-службе Акорде.

Отдельным Распоряжением Президента РК Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан; Кашаганов Нурлан Мусаканович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».