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20.09.2019 19:42
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Президент РК произвел кадровые перестановки в армии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил командующих Военно-воздушными силами и войсками РгК «Восток». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Топаев Нурболат Еркебаевич назначен командующим Военно-воздушными силами сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан; Жусупов Асан Куанышевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток», - сообщили в пресс-службе Акорде.
Отдельным Распоряжением Президента РК Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан; Кашаганов Нурлан Мусаканович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».
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