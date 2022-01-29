+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем

29 Января 2022 21:37
Поделиться:
Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое предложение обучать по программе «Болашак» технических специалистов в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал  принятую резолюцию Европарламента  в отношении Казахстана
Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК

«Конечно же, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же отправлять на учебу в Россию. Потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, это первое. Во-вторых, коль мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые бы обучались в России. Но кто-то возможно захочет обучаться на Западе. Естественно, каких-либо препятствий мы ставить не будем», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар».

Вместе с тем, Глава государства отметил, что наличие диплома западного вуза еще не факт полученных высоких знаний.

«Но надо понимать, что там очень специфическое образование. Кроме того, я бы не стал идеализировать западное образование. Там есть свои проблемы, и мы знаем, что западные университеты тоже превращаются в конторы по печатанию дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, получай через некоторое время диплом, чем наши некоторые молодые люди злоупотребляют», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Образование   #Вузы   #Болашак  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал  принятую резолюцию Европарламента  в отношении Казахстана
Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках
Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев
Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК
Популярное
1 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
2 Как лечить омикрон в домашних условиях
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Читайте также
Мы не можем менять своих соседей - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Китаем
Почему стали возможны беспорядки в Алматы, объяснил Глава государства
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Как лечить омикрон в домашних условиях
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив