Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое предложение обучать по программе «Болашак» технических специалистов в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, нет никакой обязательности, я просто высказал предположение, что лучше все же отправлять на учебу в Россию. Потому что здесь присутствует и языковой момент, то есть нет языкового барьера, это первое. Во-вторых, коль мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые бы обучались в России. Но кто-то возможно захочет обучаться на Западе. Естественно, каких-либо препятствий мы ставить не будем», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар».

Вместе с тем, Глава государства отметил, что наличие диплома западного вуза еще не факт полученных высоких знаний.

«Но надо понимать, что там очень специфическое образование. Кроме того, я бы не стал идеализировать западное образование. Там есть свои проблемы, и мы знаем, что западные университеты тоже превращаются в конторы по печатанию дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, получай через некоторое время диплом, чем наши некоторые молодые люди злоупотребляют», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



