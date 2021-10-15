Президент РК призвал страны СНГ ускорить взаимное признание паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Странам Содружества Независимых Государств следует ускорить взаимное признание паспортов вакцинации. С таким предложением выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю также ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ. Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты», - заявил во время заседания Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил, что Казахстан также готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих отечественных вакцин.