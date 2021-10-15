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    16:09, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК призвал страны СНГ ускорить взаимное признание паспортов вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Странам Содружества Независимых Государств следует ускорить взаимное признание паспортов вакцинации. С таким предложением выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю также ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ. Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты», - заявил во время заседания Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства заявил, что Казахстан также готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих отечественных вакцин.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Международная деятельность РК Вакцинация Президент Казахстана Международная деятельность Главная СНГ
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