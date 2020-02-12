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Президент РК призвал предпринимателей принять активное участие в реализации  Года волонтера

12 Февраля 2020 12:36
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Президент РК призвал предпринимателей принять активное участие в реализации  Года волонтера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаева призвал предпринимателей принять активное участие в реализации мероприятий Года волонтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Планируется создать волонтерские объединения в вузах, колледжах и школах Казахстана. Все это будет формировать устойчивую, эффективную многоструктурную сеть волонтерского движения в стране. Все проекты необходимо реализовать в тесном взаимодействии с госорганами и бизнесом. Считаю, что повестка этого года даст серьезный импульс развитию корпоративного волонтерства», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

Глава государства призвал предпринимателей принять активное участие в реализации мероприятий года волонтеров.

«Естественно, важную роль должны играть исполнительные органы, которым необходимо задавать тонн в продвижении волонтерских инициатив и создавать все условия для активистов. Считайте, что я только что дал поручения руководителям всех исполнительных органов», - подчеркнул Президент.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Волонтёрство,
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Автор:

Серик Сабеков

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